Slime Road הוא משחק מיומנויות מבוסס רמות ומלא צבע שבו אתה קופץ דרך חישוקים צבעוניים כדי להרוויח אבני חן. הוא נוצר על ידי tastypill, שיצר גם את Sling Drift, Pick Me Up, Spill It ועוד. בסוף הדרך, תקפוץ אל הבולזי כדי לקבל נקודות נוספות. המשך בקלות במורד דרך הסלים בהרפתקת האקשן המהירה הזו! משחק המיומנויות הצבעוני הזה בטוח יבדר אותך במשך שעות. ב-Slime Road ב-Poki, כל רמה מביאה לך אתגר חדש מלא ברפש כדי לכבוש! מקשי החצים - MoveSlime Road נוצר על ידי tastypill, שבסיסה בארה"ב. הם גם היוצרים של Sling Drift, Pick Me Up, Spill It ועוד.

אתר: poki.com

