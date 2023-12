One More Dash, ההמשך ל-One More Line, הוא משחק מיומנויות מבית SMG Studios שבו אתה צריך לדפדף מטבעת לטבעת כדי לראות כמה רחוק אתה יכול להגיע. חושבים שיש לכם את מה שנדרש כדי לכבוש את One More Dash, המשחק הפשוט והמטעה של תזמון ותזמון? עם למעלה מ-200 משימות מרהיבות להשלים, הפרק השני של סדרת המשחקים One More לא מאכזב. המטרה שלך היא פשוטה, מהר מהר ממעגל למעגל כדי להמשיך את הסיבוב שלך. שימו לב היטב לתזמון שלכם! פגע בחלקים המוצקים והקש שלך הסתיים! בקרות: רווח - מקף על היוצר: One More Dash הוא הפרק השלישי של סדרת One More מאולפני SMG, המבוסס במלבורן, אוסטרליה. הסדרה מורכבת גם מ-One More Line ו-One More Bounce. הם גם היוצרים של Super One More Jump, Thumb Drift ועוד.

אתר: poki.com

