One More Line הוא משחק ארקייד מזדמן שבו אתה רואה כמה זמן הקו שלך יכול לגדול! נוצר על ידי SMG Studios, משחק ממכר מאוד זה, בעל כפתור אחד, יבדוק את כישוריכם והתזמון שלכם. שחקו עוד שורה ב-Poki ותראו כמה השורה שלכם יכולה להיות מטורפת. החזק את מקש הרווח שלך בדיוק בזמן הנכון כדי להניע את הקו שלך מנקודה לנקודה. אבל רץ על הצדדים והקו שלך נגמר! פשוט מטעה, אך מאתגר להפליא, תן עוד שורה ב-Poki לשחק היום. Controls:Space - החזק כדי להתנדנד. אודות היוצר: One More Line הוא הפרק השלישי של סדרת One More מאולפני SMG, המבוסס במלבורן, אוסטרליה. הסדרה מורכבת גם מ-One More Dash ו-One More Bounce. הם גם היוצרים של Super One More Jump, Thumb Drift ועוד.

