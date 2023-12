Dumb Ways to Die 3: World Tour מורכב מ-5 מיני משחקים מהנים, שיבדקו את כישוריכם! הוא פותח במקור על ידי Metro Trains Melbourne וחברת התחבורה הציבורית האוסטרלית כדי ללמד אנשים על בטיחות והוא השלישי בסדרת Dumb Ways to Die. ב-Dumb Ways to Die 3: World Tour ממוקמים במרכז דמבוויל, עיירה מלאה בסכנה. הרוויחו מטבעות על ידי משחק מיני משחקים כדי לתקן את הבתים השבורים והמסוכנים של דמבוויל. הסכנה נמצאת בכל מקום, אבל אתה יכול להציל את היום ולשמור על דאמבוויל על ידי הפעלת Dumb Ways to Die 3: World Tour ב-Poki! פקדים: מקשי החצים - MoveSpace - Jump/fly מידע על היוצר:Dumb Ways to Die 3: World Tour נוצר על ידי מטרו רכבות מלבורן, שבסיסה באוסטרליה. הם גם היוצרים של Dumb Ways to Die ו- Dumb Ways to Die 2: The Games.

