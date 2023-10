Virtonomics est un jeu de stratégie d'entreprise basé sur les principes réels de l'économie, des affaires, de l'entrepreneuriat et de la gestion. Le but du jeu est de créer une entreprise rentable et compétitive. Chaque joueur reçoit un capital de départ, qui peut être utilisé pour développer l'entreprise virtuelle selon son propre scénario. Les utilisateurs personnalisent leurs objectifs commerciaux, leurs stratégies et leurs tactiques. Virtonomics est très polyvalent : les joueurs choisissent leurs propres objectifs commerciaux, stratégies et tactiques. Comme dans la vraie vie, les individus peuvent s’aventurer dans le commerce de détail, la haute technologie, l’industrie manufacturière, l’agriculture, la médecine, etc. Chaque entreprise peut être très rentable – il suffit de connaissances et de détermination pour poursuivre ses objectifs.

Site Web : virtonomics.com

