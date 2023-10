Formez des combos de deux cartes pour vider la pyramide ! Dans ce jeu de solitaire, vous devez former des paires de cartes dont la somme donne 13. Vous pouvez jouer avec 2, 3 ou 4 piles. Les As sont faibles et les Rois valent 13 points dans Tingly Pyramid Solitaire !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Tingly Pyramid Solitaire. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.