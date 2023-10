Test Subject Blue est un jeu de plateforme et d'aventure développé par Nitrome le 2 mars 2011. Vous êtes un scientifique effectuant des expériences avec des créatures organiques. Ce jeu de plateforme vous place au milieu de laboratoires scientifiques complexes et met l'accent sur la collecte d'objets. Dans chaque niveau, vous devez acquérir des enzymes pour créer des réactions chimiques. Sautez de plateforme en plateforme, traversez des murs lumineux et terminez toutes les étapes. Êtes-vous prêt à expérimenter ? Déplacer - Tirer avec les touches fléchées - Touche Espace Test Sujet Bleu a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutinerie, skywire-2, Twin Shot, Test Subject Green et Swindler

Site Web : poki.com

