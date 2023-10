Swindler est un jeu de plateforme d'action créé par Nitrome. Prenez le contrôle d'une créature visqueuse verte qui navigue principalement sur une corde et aidez-la à atteindre les coffres au trésor de chaque niveau ! Utilisez les touches fléchées pour retourner la carte et récupérer tous les objets de valeur sur votre chemin. Contrôlez votre vitesse et essayez de ne tomber sur aucun obstacle pendant que vous y êtes. Allez-y et montrez-nous que vous avez ce qu'il faut pour être l'escroc ultime ! Déplacer - Touches fléchées Ramasser - Barre d'espace Descendre du slime - UpSwindler a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Chaos des cavernes, Mutinerie, skywire-2, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

