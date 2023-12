Jungle Friends est un jeu inactif captivant dans lequel vous vous placez dans les pattes d'un adorable renard ! Votre tâche est d'explorer différents domaines et de répondre aux besoins de vos différents amis animaux. Commencez par nourrir les ratons laveurs avec des baies juteuses, vous progresserez vers l'allumage de feux de joie pour des siestes douillettes, la plantation de carottes, le soin des moutons et des poulets, la tonte de la laine, la collecte des œufs, l'offre de douches rafraîchissantes aux ours, la pêche et bien plus encore que vous ne pourriez l'imaginer ! Cela semble beaucoup ? Ne t'inquiète pas! Vous aurez l'aide de furets et de chiens fidèles pour alléger la charge. Utilisez les pièces gagnées pour améliorer vos compétences en gestion, débloquer de nouveaux domaines de travail et augmenter l'efficacité de votre personnel. Pensez à vérifier votre inventaire pour habiller votre renard ! Combien d'amis de la jungle pouvez-vous vous faire ?

