Joyrider est un jeu de sport créé par kokos.games. Montrez vos talents de pilote et de cascadeur sur votre vélo sophistiqué à travers les canyons, les forêts et même l'espace ! Parcourez différents niveaux remplis d'obstacles simples ou trompeurs que vous devez éviter. Montrez que vous êtes un pro en faisant des flips, des backflips ou tout autre mouvement sympa auquel vous pouvez penser. Complétez ensuite votre cadeau en débloquant de nouveaux casques, costumes et motos colorés. Pour maximiser votre réussite, faites attention aux tâches telles que terminer un niveau sans vous planter une seule fois. Si vous êtes bloqué dans un niveau, vous pouvez utiliser le bouton Ignorer qui apparaît en haut après avoir planté plusieurs fois. N'hésitez plus et essayez Joyrider ! Maintenez l'équilibre de votre vélo en appuyant sur les touches de direction au bon moment. Assurez-vous de ne pas vous écraser ou de vous cogner la tête ! Accélérer - W ou UpSteer - A/D ou Left/RightBack - S ou DownDismount - TRestart - RJoyrider est créé par kokos.games. Jouez à leur autre jeu d'adresse incroyable sur Poki : Supernova

Site Web : poki.com

