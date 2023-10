Arrêtez une attaque de ballons de football ! Ce défi de coups francs vous met aux commandes d'un gardien de but vedette. L'objectif est d'arrêter chaque tir au but. Vous pouvez plonger dans n’importe quelle direction et à n’importe quelle hauteur. Arrêtez le dernier objectif pour participer au tour de bonus !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Goalkeeper Challenge. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.