Canopy est un jeu de plateforme dans lequel vous devez vous débattre et vous frayer un chemin dans la jungle pour atteindre l'objectif ! Dans plus de 20 niveaux difficiles, vous devrez essayer de récolter autant de fruits que possible, sans heurter les insectes ni tomber des arbres. Ce jeu Flash classique est maintenant de retour en HTML 5 pour que vous puissiez y jouer quand vous le souhaitez ! Pouvez-vous aider Canopy à traverser la jungle ?

Site Web : poki.com

