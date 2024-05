Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

In the Doghouse est un jeu de réflexion dans lequel vous devrez aider un petit chien à se déplacer dans sa maison. Pour amener votre chien à la fin du niveau, vous devrez déplacer les pièces et les couloirs pour créer un chemin vers l'arrivée. Vous ne pouvez déplacer que les pièces vides. Le chien vous suivra partout où vous poserez son os et est assez intelligent pour monter et descendre également les ascenseurs ! Ce jeu Flash classique est maintenant de retour en HTML 5 pour que vous puissiez y jouer quand vous le souhaitez ! Pouvez-vous amener le chien en toute sécurité à travers tous les niveaux de la niche ?

Site Web : poki.com

