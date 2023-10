GeoFS est un simulateur de vol gratuit utilisant des images satellite mondiales et fonctionnant dans votre navigateur Web ou sous forme d'application mobile. Réaliste et multijoueur, GeoFS fournit un trafic commercial réel (ADS-B) et des conditions météorologiques locales partout où vous volez dans le monde.

Site Web : geo-fs.com

