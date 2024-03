Zeta Global

La Zeta Marketing Platform (ZMP) offre ce qui compte le plus pour votre organisation : une véritable croissance. Alimenté par une combinaison leader du secteur de données propriétaires et d'IA, ZMP permet aux spécialistes du marketing de créer des expériences omnicanales individualisées qui stimulent l'acquisition, la croissance des revenus et la rétention, ainsi qu'une efficacité marketing accrue. Identifiez vos meilleurs clients et prospects sur tous les canaux et appareils, et proposez la bonne offre et le bon contenu au bon moment et sur le canal préféré, en fonction d'attributs uniques et d'informations prédictives inégalées. CDP natif et résolution d'identité La plate-forme marketing Zeta comprend une solution CDP native qui utilise le graphique d'identité étendu de Zeta pour identifier les utilisateurs anonymes et les impliquer sur tous les canaux avec des expériences significatives et individualisées. Vous pouvez configurer les exigences de résolution d’identité, d’unification et d’hygiène de votre marque avec une interface visuelle intuitive et low-code. La solution de Zeta s'appuie sur la force et l'ampleur de notre ensemble de données déterministes (plus de 750 millions d'identités dans le monde), offrant une profondeur unique de connaissance client. · Obtenez une vue unique et persistante de vos clients et prospects · Préservez l'identité grâce à une résolution d'identité rigoureuse et à une hygiène des données intégrée · Intégrez n'importe quelle source de données avec un accès instantané et des mises à jour en temps réel Acquisition de prospects à grande échelle Tirez parti des signaux démographiques, comportementaux et d'intention continuellement mis à jour de Zeta pour découvrez les consommateurs sur le marché pour vos produits. Seule la plateforme marketing Zeta combine un ensemble de données déterministes propriétaires, des identifiants de qualité industrielle et une solution complète d'orchestration et d'activation omnicanal. Zeta fournit les informations dont vous avez besoin pour garantir que votre stratégie est axée sur les résultats avec des performances mesurables. · Découvrez les consommateurs sur le marché grâce à des données déterministes et des signaux d'intention · Exécutez et coordonnez vos stratégies d'acquisition omnicanal à grande échelle · Trouvez et engagez de nouveaux clients qui ressemblent à vos meilleurs clients Engagement omnicanal Zeta fournit une plate-forme unique pour orchestrer chaque expérience client, sur tous les canaux et tout au long du cycle de vie d'un individu. Vous pouvez activer vos clients et prospects sur des milliers de canaux payants et détenus, en optimisant chaque interaction avec des informations actualisées pour obtenir le meilleur résultat possible. Laissez notre puissante IA vous guider vers les meilleures décisions. Avec la plateforme marketing Zeta, vous pouvez passer d'une stratégie individuelle pour chaque canal à une stratégie d'expérience client holistique qui prend en compte la manière dont les individus engagent votre marque sur les canaux qu'ils préfèrent. · Reconnaître chaque individu sur tous les canaux et appareils · Cibler les individus avec des données clients enrichies et des informations exploitables · Orchestrer des messages omnicanaux avec des offres 1:1 et du contenu personnalisé

