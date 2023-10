YoudaoDict

NetEase Youdao est la principale société chinoise d'apprentissage intelligent, engagée à fournir des produits et services d'apprentissage 100 % orientés utilisateur. Fondée en 2006, Youdao a créé une série d'outils d'apprentissage de bouche à oreille populaires parmi les utilisateurs, tels que : NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes, etc. En 2014, NetEase Youdao a annoncé son entrée officielle dans le secteur de l'éducation sur Internet. En avril 2018, NetEase Youdao a finalisé son premier financement stratégique, avec une valorisation post-investissement de 1,12 milliard de dollars, ce qui en fait l'une des licornes. En octobre 2019, NetEase Youdao a été cotée avec succès à la Bourse de New York sous le code boursier « DAO », devenant ainsi la première société cotée indépendamment du groupe NetEase.

Site Web : cidian.youdao.com

