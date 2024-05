Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

xSellco Feedback vous aide à cibler les commentaires positifs en demandant des avis à des clients satisfaits. Le logiciel vous permet d'augmenter votre évaluation de vendeur sur Amazon, eBay et Trustpilot en demandant des commentaires sur les bons produits, aux bons clients, au bon moment. Adaptez les demandes de commentaires pour cibler les commandes par SKU, type de produit, livraison à temps, destination et bien plus encore afin que vous puissiez augmenter vos avis positifs, augmenter vos ventes et développer votre entreprise ! De meilleurs retours, de meilleures ventes !

Site Web : xsellco.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à xSellco. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.