Le logiciel de notation et d'avis Lipscore vous fournit le plus grand volume de commentaires clients sur le marché. En moyenne, plus de 20 % des clients finaux laissent une note et/ou un avis à l'aide de notre logiciel, vous donnant ainsi un aperçu inestimable de leur expérience avec votre service et vos produits. Tenez compte des commentaires pour établir des relations clients durables, chérir des clients satisfaits et améliorer là où il y a de la place pour cela. Augmentez la confiance en affichant des commentaires honnêtes des clients dans votre boutique en ligne et transformez chaque client en ambassadeur de votre marque.

Site Web : lipscore.com

