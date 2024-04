WordLift est le premier outil de référencement à intelligence artificielle qui aide les entreprises à parler le même langage que Google en traduisant le contenu dans un format compris par les moteurs de recherche : des données structurées. WordLift utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour analyser le contenu, identifier les sujets les plus importants et les organiser en entités. Chaque entité décrit une idée, un concept, une personne ou un lieu dont vous parlez sur votre site Web. La plupart des outils de référencement sur page vous permettent aujourd'hui de créer des données structurées. WordLift peut faire encore plus. Il relie les entités du vocabulaire et transforme les informations en données liées, créant ainsi un Knowledge Graph. Le Knowledge Graph est l'infrastructure derrière votre contenu, le rendant compréhensible pour Google et les moteurs de recherche. En conséquence, votre site Web sera mieux classé dans les moteurs de recherche et, en même temps, les utilisateurs passeront plus de temps sur votre site Web. De cette façon, votre site Web apparaît en bonne place dans les résultats de recherche et, en offrant des informations pertinentes, incite les utilisateurs à passer plus de temps sur votre site Web. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES -Automation des données structurées -Création d'un Knowledge Graph personnalisé -Optimisation d'images pour le référencement -Widgets pour les recommandations de contenu -Rapports sémantiques avec Google Looker Studio -Analyse d'entités avec module complémentaire SEO pour Google Sheets™ -Extension dédiée pour le site WooCommerce PRINCIPALES AVANTAGES - Aidez Google et les moteurs de recherche à mieux comprendre le site et à le classer plus haut dans les résultats de recherche ; -Contrôler la façon dont une marque apparaît dans les résultats de recherche (Rich Snippets, People Also Ask, etc.) ; Améliorer la stratégie de contenu grâce aux liens internes ; -Fournir aux utilisateurs des informations pertinentes (ce qu'ils recherchent), rendant leur expérience optimale ; -Augmenter les taux de clics et le trafic organique vers le site Web.

