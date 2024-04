Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Nous sommes Yoast et notre mission est le référencement pour tous ! Alors, comment y parvenir ? Pour commencer, nous avons notre logiciel Yoast SEO, actif sur plus de 13 millions de sites Web. Notre objectif est simple : nous aidons les propriétaires de sites Web à obtenir plus de trafic provenant des moteurs de recherche. Par exemple, nous aidons nos utilisateurs à garder leur contenu agréable et facile à lire pour leur public. Mais plus important encore, nous veillons à ce que les moteurs de recherche puissent trouver et comprendre leurs pages ! Parce que cela vous aidera à être bien classé dans Google ! Yoast SEO s'occupe également de nombreuses tâches techniques de référencement en arrière-plan. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’écrire de code pour utiliser notre logiciel !

Site Web : yoast.com

