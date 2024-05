Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

WizVille transforme l’expérience client en moteur de croissance ! Notre plateforme permet d’impliquer l’ensemble des collaborateurs dans l’optimisation des expériences clients, avant, pendant et après la vente, sur tous vos canaux de contacts, pour gagner une clientèle plus fidèle et promotrice. En moyenne, nos clients gagnent chaque année 10% de NPS et augmentent leurs notes sur les plateformes publiques d’avis clients de 20%.

wizville.com

