Anime Digital Network, disponible par abonnement mensuel, propose en streaming, chaque semaine, les derniers épisodes des meilleures nouveautés animées en direct du Japon. Le site reprend la totalité des catalogues Kazé et Kana déjà disponibles (près de 4000 épisodes de séries et plus de 50 films) dont les plus grands hits que sont Naruto, Fairy Tail, Blue Exorcist et Magi. En s'enrichissant d'une dizaine de nouvelles séries chaque trimestre, A.D.N. vous offre la plus complète des alternatives légales au piratage, qui continue chaque année à appauvrir toute la chaîne d’exploitation de l'animation japonaise sur le marché international. Ce nouveau site a été conçu pour être au plus près de vos attentes.

Site Web : animedigitalnetwork.fr

