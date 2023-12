Willa est un prénom féminin. Les personnes notables portant ce nom incluent : Willa ou Guilla de Provence (décédée avant 924), reine franque du début du Moyen Âge Willa de Toscane (décédée en 970), reine consort de Bérenger II d'Italie Willa Brown (1906-1992), aviatrice pionnière afro-américaine, lobbyiste, enseignante et militante des droits civiques Willa Cather (1873-1947), romancière et écrivaine américaine Willa McGuire Cook (1928-2017), triple championne du monde américaine et 18 fois championne nationale de ski nautique Willa Fitzgerald (née en 1991), actrice américaine Willa Ford, nom de scène de la chanteuse, compositrice et actrice américaine Amanda Lee Williford (née en 1981) Willa Holland (née en 1991), actrice et mannequin américaine Willa Kim (Wullah Mei Ok Kim) (1917-2016), costumière américaine pour la scène, la danse et le cinéma Willa Muir (1890-1970), romancière, essayiste et traductrice écossaise Willa O'Neill (née en 1973), actrice néo-zélandaise Willa Beatrice Player (1909-2003), éducatrice afro-américaine, présidente d'université et militante des droits civiques Willa Shalit (née en 1955), sculptrice, productrice, photographe, auteure et activiste américaine Willa Schneberg (née en 1952), poète américaine Willa, protagoniste de la série télévisée d'animation canadienne-française Willa's Wild Life Ouragan Willa, tempête du Pacifique d'octobre 2018

