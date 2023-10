Wiktionary est un projet Web multilingue visant à créer un dictionnaire de contenu gratuit de termes (y compris des mots, des expressions, des proverbes, des reconstructions linguistiques, etc.) dans toutes les langues naturelles et dans un certain nombre de langues artificielles. Ces entrées peuvent contenir des définitions, des images pour illustrations, des prononciations, des étymologies, des inflexions, des exemples d'utilisation, des citations, des termes associés et des traductions de mots dans d'autres langues, entre autres fonctionnalités. Il est édité en collaboration via un wiki. Son nom est un portemanteau des mots wiki et dictionnaire. Il est disponible en 171 langues et en anglais simple. Comme son projet sœur Wikipédia, Wiktionary est géré par la Fondation Wikimedia et est rédigé en collaboration par des bénévoles, surnommés « Wiktionnaires ». Son logiciel wiki, MediaWiki, permet à presque toute personne ayant accès au site Web de créer et de modifier des entrées. Étant donné que Wiktionary n'est pas limité par des considérations d'espace d'impression, la plupart des éditions linguistiques de Wiktionary fournissent des définitions et des traductions de mots de nombreuses langues, et certaines éditions offrent des informations supplémentaires que l'on trouve généralement dans les thésaurus. Les données du Wiktionnaire sont fréquemment utilisées dans diverses tâches de traitement du langage naturel.

