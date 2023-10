Urban Dictionary est un dictionnaire en ligne participatif de mots et d'expressions d'argot, fonctionnant sous la devise « Définissez votre monde ». Le site Web a été fondé en 1999 par Aaron Peckham. À l'origine, Urban Dictionary était conçu comme un dictionnaire d'argot ou de mots et d'expressions culturels, que l'on ne trouve généralement pas dans les dictionnaires standard, mais il est maintenant utilisé pour définir n'importe quel mot, événement ou expression. Les mots ou expressions sur Urban Dictionary peuvent avoir plusieurs définitions, exemples d'utilisation et balises. En 2014, le dictionnaire comptait plus de sept millions de définitions, tandis qu'environ 2 000 nouvelles entrées étaient ajoutées quotidiennement. Cependant, de nombreuses définitions ne sont que des blagues, des déclarations offensantes ou fausses.

Site Web : urbandictionary.com

