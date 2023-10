Le dictionnaire d'étymologie en ligne (etymonline) est la source incontournable sur Internet pour des récits rapides et fiables sur l'origine et l'histoire des mots, expressions et expressions idiomatiques anglais. Il est suffisamment professionnel pour satisfaire aux normes académiques, mais suffisamment accessible pour être utilisé par n’importe qui.

Site Web : etymonline.com

