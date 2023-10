企业微信 WeCom est un outil professionnel de gestion de bureau créé par l'équipe Tencent WeChat pour les entreprises. Connecté aux messages WeChat, aux mini-programmes et à WeChat Pay, il dispose d'une puissante capacité de messagerie alignée sur WeChat et est livré avec une grande variété d'applications OA gratuites pour aider les entreprises à bénéficier d'une expérience de travail et de gestion efficace à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation. Avec une sécurité complète, une certification internationale autorisée et un cryptage au niveau bancaire, il garantira la sécurité des données de votre entreprise.

Site Web : work.weixin.qq.com

