WaveBasis est une plate-forme logicielle basée sur le Web pour l'analyse technique et la détection automatique des modèles Elliott Wave. Il dispose d'une collection innovante d'outils exclusifs, spécialement conçus pour les analystes de vagues et les traders, et dispose d'un moteur de reconnaissance de formes sophistiqué pour déterminer automatiquement les comptes de vagues d'Elliott valides et à haute probabilité. Nos outils intelligents uniques et notre puissant scanner de comptage de vagues aident à identifier les opportunités de trading potentielles à faible risque et à débloquer les clés d'une gestion des risques basée sur la structure des prix, le tout en temps réel. Que vous comptiez les vagues manuellement ou que vous comptiez sur l'automatisation du comptage des vagues, il n'a jamais été aussi rapide et facile d'exploiter la puissance d'Elliott Waves dans votre trading... le tout avec des graphiques primés de calibre professionnel intégrés.

Site Web : wavebasis.com

