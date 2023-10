FX Replay est un outil de backtesting créé par des traders pour des traders. Il offre la meilleure expérience utilisateur possible en utilisant les outils graphiques TradingView. Toutes les fonctionnalités qu'il offre rendent le backtesting plus productif et utile pour les traders.

Site Web : fxreplay.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fx Replay. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.