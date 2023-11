Whaleportal est un tableau de bord de trading de contrats à terme Bitcoin, où vous pouvez trouver différents types d'informations sur les marchés Bitcoin. Les informations sont affichées telles que les taux de financement Bitcoin, l'indice de peur et de cupidité Crypto, le ratio achat/vente Taker et bien d'autres. Whaleportal est le tableau de bord de trading conçu spécifiquement pour les traders de Bitcoin (et de crypto-monnaie).

Site Web : whaleportal.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Whaleportal. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.