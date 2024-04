Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Viur offre un moyen simple et rapide de se connecter aux bases de données, aux services et aux fichiers, d'explorer les données, de créer des métriques et des KPI et de les partager avec l'équipe. Tout cela dans une solution cloud SaaS qui peut accéder aux données même derrière le pare-feu de l'entreprise. Il ne nécessite pas d'expertise technique avancée ni de connaissances en langages de programmation pour se connecter aux sources de données et créer des informations.

Catégories :

Site Web : viurdata.com

