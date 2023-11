Tribalist est l'application n°1 pour découvrir, créer et magasiner des listes de ce que vous aimez. Nous vous aidons, les curieux de culture, à trouver les meilleures choses à faire chaque jour en organisant des listes exploitables de marques médiatiques que vous connaissez, de célébrités que vous admirez et d'amis créateurs de tendances en qui vous avez confiance. Il est également facile de créer et de partager vos propres listes de vos livres, films, émissions de télévision, lieux de voyage, restaurants et bien plus encore à partager avec le monde ! Tribalist est votre maison pour des listes inspirantes qui nous connectent et nous aident à tirer le meilleur parti de la vie. Nous pensons que chacun a le potentiel d’influencer et d’aider les autres à découvrir de nouvelles choses à faire. Il n’y a rien de plus excitant que de transformer quelqu’un en un joyau caché que vous avez découvert. Désormais, tout le monde peut publier rapidement et facilement une liste de haute qualité, partageable et achetable en moins d'une minute, gratuitement !

Site Web : tribalist.io

