Land id™ – Anciennement MapRight. Land Identity™ et cartographie des propriétés simplifiées - Land id™ permet aux professionnels de l'immobilier et de l'industrie, aux propriétaires fonciers et aux curieux de découvrir des données parcellaires détaillées et de créer de superbes cartes interactives partageables.

Site Web : id.land

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Land id. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.