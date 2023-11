Découvrez, abonnez-vous et créez des cartes interactives. Map Buddy (anciennement Radar) vous permet de créer, de découvrir et de vous abonner à des cartes interactives. Trouvez des food trucks, des vide-greniers, du bon café et bien plus encore ! Planifiez votre prochaine chasse au trésor amicale ou laissez des notes surprises à vos proches. Il n’y a vraiment rien de comparable à Map Buddy !

Site Web : mapbuddy.app

