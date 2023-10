Une gestion des risques plus intelligente et connectée pour les équipes de préconstruction. Analysez et atténuez de manière proactive les risques du projet en vous assurant de travailler uniquement avec les sous-traitants les plus fiables et de haut niveau ayant accès à plus d'un million de professionnels de la construction.

Site Web : app.tradetapp.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TradeTapp. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.