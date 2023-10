BVDash est un logiciel de gestion de projet basé sur le cloud conçu pour divers secteurs industriels. La solution propose un tableau de bord qui peut être utilisé par les équipes projet pour accéder à différents systèmes et outils. Les fonctionnalités clés incluent la gestion des problèmes, le contrôle des coûts, la planification des projets, les tableaux de bord, la gestion des programmes, la gestion des risques, la portée, la gestion des documents, les feuilles de temps et bien plus encore. Cette solution est idéale pour gérer des petits et des mégaprojets

Site Web : bvdash.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BVDash. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.