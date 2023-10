The North Face est une entreprise américaine de produits de loisirs de plein air. The North Face produit des vêtements, des chaussures et des équipements d'extérieur. Fondée en 1968 pour fournir des grimpeurs, le logo de l'entreprise s'inspire du Half Dome, dans le parc national de Yosemite.

Site Web : thenorthface.com

