L'application Great Courses vous permet de suivre les cours que vous avez achetés chez nous. Les Grands Cours rassemblent les plus grands professeurs du monde et des millions de personnes souhaitant approfondir les sujets qui les intéressent le plus. Pas d'examens. Pas de devoirs. Aucun horaire. Juste un monde de connaissances disponible à tout moment et en tout lieu, via vidéo ou audio.

Site Web : thegreatcourses.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à The Great Courses. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.