Power Planner est le planificateur de devoirs ultime pour les étudiants, avec synchronisation en ligne, calcul des notes, rappels automatiques et bien plus encore ! Avec le compte en ligne de Power Planner, vous pouvez rester au courant de vos devoirs et de votre planning, où que vous soyez. Power Planner vous permet de gérer les semestres, de saisir des cours avec des horaires et des emplacements de salles, d'ajouter des devoirs et des examens, de recevoir des rappels automatiques sur les devoirs à venir, et bien plus encore. Le calcul des notes et de la GPA est également entièrement pris en charge, vous permettant de savoir exactement quel est votre GPA sur plusieurs semestres. La version payante (achat unique) ouvre la possibilité d'ajouter plus de cinq notes par classe, d'utiliser plusieurs semestres, et plus encore. Il est acheté via un achat intégré, et lorsque vous achetez Power Planner une fois, vous le débloquez partout. Cependant, la version gratuite reste parfaitement fonctionnelle.

Site Web : powerplanner.net

