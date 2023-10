Coursera est une plateforme mondiale d'apprentissage en ligne fondée en 2012 par les professeurs d'informatique de l'Université de Stanford, Andrew Ng et Daphne Koller, qui propose des cours en ligne ouverts massifs (MOOC), des spécialisations, des diplômes, des cours professionnels et des mastertracks. Coursera travaille avec des universités et d'autres organisations pour proposer des cours, des certifications et des diplômes en ligne dans une variété de sujets, tels que l'ingénierie, la science des données, l'apprentissage automatique, les mathématiques, les affaires, la finance, l'informatique, le marketing numérique, les sciences humaines, la médecine, la biologie, sciences sociales et autres.

Site Web : coursera.org

