The Economist est un hebdomadaire international imprimé au format magazine et publié sous forme numérique qui se concentre sur l'actualité, les affaires internationales, la politique et la technologie. Basé à Londres, le journal appartient à The Economist Group, avec des bureaux de rédaction principaux aux États-Unis, ainsi que dans les grandes villes d'Europe continentale, d'Asie et du Moyen-Orient. En août 2015, Pearson a vendu sa participation de 50 % dans le journal à la société d'investissement de la famille italienne Agnelli, Exor, pour 469 millions de livres sterling (531 millions de dollars) et le journal a racheté les actions restantes pour 185 millions de livres sterling (206 millions de dollars). En 2019, son tirage imprimé mondial moyen dépassait 909 476 exemplaires ; ce chiffre, combiné à sa présence numérique, s'élève à plus de 1,6 million. Sur ses plateformes de médias sociaux, il atteint une audience de 35 millions de personnes en 2016. Le journal met l'accent sur le journalisme de données et l'analyse plutôt que sur les reportages originaux, à la fois critiqués et acclamés. Fondé en 1843, The Economist a été diffusé pour la première fois par l'économiste écossais James Wilson pour rassembler un soutien en faveur de l'abolition des lois britanniques sur le maïs (1815-1846), un système de tarifs d'importation. Au fil du temps, la couverture du journal s'est étendue davantage à l'économie politique et a finalement commencé à publier des articles sur l'actualité, la finance, le commerce et la politique britannique. Tout au long du milieu et de la fin du 20e siècle, il a considérablement élargi sa mise en page et son format, en ajoutant des chroniques d'opinion, des rapports spéciaux, des caricatures politiques, des lettres de lecteurs, des articles de couverture, des critiques d'art, des critiques de livres et des fonctionnalités technologiques. Le journal est souvent reconnaissable à sa plaque signalétique rouge pompier et à ses couvertures thématiques illustrées. Les articles individuels sont rédigés de manière anonyme, sans signature, afin que le journal puisse parler d'une seule voix collective. Il est complété par son magazine lifestyle sœur, 1843, et par une variété de podcasts, de films et de livres. La position éditoriale de The Economist tourne principalement autour du libéralisme classique, social et plus particulièrement économique. Depuis sa création, il soutient le centrisme radical, favorisant les politiques et les gouvernements qui maintiennent une politique centriste. Le journal défend généralement le libéralisme économique, en particulier les marchés libres, le libre-échange, la libre immigration, la déréglementation et la mondialisation. Malgré une position éditoriale prononcée, il est considéré comme ayant peu de parti pris en matière de reportage et comme exerçant une vérification rigoureuse des faits et une révision stricte. Son utilisation intensive des jeux de mots, ses prix d'abonnement élevés et l'étendue de sa couverture ont associé le journal à un lectorat à revenus élevés et instruits, dessinant des connotations à la fois positives et négatives. Dans cette optique, il prétend avoir un lectorat influent composé d’éminents dirigeants d’entreprises et de décideurs politiques.

Site Web : economist.com

