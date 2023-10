The Guardian est un quotidien britannique. Il a été fondé en 1821 sous le nom de The Manchester Guardian et a changé de nom en 1959. Avec ses journaux frères The Observer et The Guardian Weekly, The Guardian fait partie du Guardian Media Group, propriété du Scott Trust. La fiducie a été créée en 1936 pour « garantir l'indépendance financière et éditoriale du Guardian à perpétuité et pour sauvegarder la liberté journalistique et les valeurs libérales du Guardian sans ingérence commerciale ou politique ». Le trust a été transformé en société à responsabilité limitée en 2008, avec une constitution rédigée de manière à maintenir pour The Guardian les mêmes protections que celles intégrées à la structure du Scott Trust par ses créateurs. Les bénéfices sont réinvestis dans le journalisme plutôt que distribués aux propriétaires ou aux actionnaires. La rédactrice en chef Katharine Viner a succédé à Alan Rusbridger en 2015. Depuis 2018, les principales sections papier du journal sont publiées au format tabloïd. En février 2020, son édition imprimée avait un tirage quotidien de 126 879 exemplaires. Le journal dispose d'une édition en ligne, TheGuardian.com, ainsi que de deux sites internationaux, Guardian Australia (fondé en 2013) et Guardian US (fondé en 2011). Le lectorat du journal se situe généralement dans la gauche dominante de l'opinion politique britannique, et sa réputation en tant que plate-forme éditoriale sociale-libérale et de gauche a conduit à l'utilisation des termes « Guardian Reader » et « Guardianista » comme épithètes souvent péjoratives pour ces de tendances de gauche ou « politiquement correctes ». De fréquentes erreurs typographiques à l'époque de la composition manuelle ont conduit le magazine Private Eye à surnommer le journal « Grauniad » dans les années 1960, un surnom encore utilisé occasionnellement par les éditeurs pour se moquer de soi. Dans un sondage d'enquête Ipsos MORI de septembre 2018 visant à interroger En ce qui concerne la confiance du public à l'égard de titres spécifiques en ligne, The Guardian a obtenu le score le plus élevé pour l'actualité à contenu numérique, avec 84 % des lecteurs affirmant qu'ils « font confiance à ce qu'ils y voient ». Un rapport de décembre 2018 d'un sondage réalisé par la Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) a déclaré que l'édition imprimée du journal était considérée comme la plus fiable au Royaume-Uni entre octobre 2017 et septembre 2018. Elle a également été considérée comme la plus fiable. -lire les « marques d'information de qualité » du Royaume-Uni, y compris les éditions numériques ; d'autres marques de « qualité » comprenaient The Times, The Daily Telegraph, The Independent et i. Alors que le tirage papier du Guardian est en déclin, le rapport indique que les informations du Guardian, y compris celles rapportées en ligne, atteignent chaque mois plus de 23 millions d'adultes britanniques. Le principal « scoop » notable obtenu par le journal était le numéro téléphonique de News International de 2011. - le scandale du piratage informatique – et en particulier le piratage du téléphone de l'adolescente anglaise assassinée Milly Dowler. L'enquête a conduit à la fermeture du News of the World, le journal dominical le plus vendu du Royaume-Uni et l'un des journaux les plus diffusés de l'histoire. En juin 2013, The Guardian a annoncé la nouvelle de la collecte secrète par l'administration Obama d'enregistrements téléphoniques de Verizon, et a ensuite révélé l'existence du programme de surveillance PRISM après que le lanceur d'alerte et ancien entrepreneur de la NSA, Edward Snowden, en ait eu connaissance. En 2016, The Guardian a mené une enquête sur les Panama Papers, révélant les liens du Premier ministre de l'époque, David Cameron, avec des comptes bancaires offshore. Il a été nommé « journal de l'année » quatre fois lors de la cérémonie annuelle des British Press Awards : la dernière fois en 2014, pour ses reportages sur la surveillance gouvernementale.

Site Web : theguardian.com

