TechRadar est une publication en ligne axée sur la technologie, avec des équipes éditoriales aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Inde. Il fournit des nouvelles et des critiques de produits et gadgets technologiques. Il a été lancé en 2010. Il s'agit du plus grand site de technologie grand public, d'actualités et d'avis du Royaume-Uni depuis 2013.

