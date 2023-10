Digit s'adresse à la plus grande communauté d'acheteurs, d'utilisateurs et de passionnés de technologie en Inde. Le tout nouveau Digit.in perpétue l'héritage de Thinkdigit.com en tant que l'un des plus grands portails en Inde dédiés aux utilisateurs et aux acheteurs de technologie. Digit est également l'un des noms les plus fiables en matière d'évaluation technologique et de conseils d'achat et abrite le Digit Test Lab, le centre le plus compétent d'Inde en matière de test et d'évaluation de produits technologiques.

Site Web : digit.in

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Digit. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.