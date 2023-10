TeamDynamix propose la gestion des services informatiques (ITSM) avec la gestion de portefeuille de projets (PPM) sur une plate-forme combinée ainsi que l'intégration d'entreprise et le flux de travail via iPaaS - plate-forme d'intégration en tant que service. Il s'agit d'une plate-forme sans code qui peut facilement s'étendre au marketing, aux installations, aux ressources humaines et à d'autres domaines, sans aucun codage ni script. TeamDynamix peut contribuer à améliorer la prestation de services informatiques grâce à la prise en charge d'ITIL, à générer de meilleurs résultats de projet et à piloter la transformation numérique.

