Howspace est la plateforme tout-en-un pour la conception et la mise en œuvre de transformations. Howspace permet aux organisations de rassembler leurs collaborateurs pour apprendre, collaborer et prendre des décisions qui ont un impact. Notre plateforme guide les parcours partagés, donne du sens aux conversations à grande échelle grâce à l’IA et garantit que chacun a un rôle à jouer dans la création d’un impact. Howspace est idéal pour : - Collaboration à distance, hybride et asynchrone - Idéation et brainstorming - Planification et conseil stratégiques - Ateliers et événements - Programmes de formation - Intégration et développement des employés - Transformation organisationnelle et gestion du changement - Création de réseaux et de communautés - Et bien plus encore ! Galerie de modèles : vous pouvez désormais démarrer votre projet collaboratif avec l'un de nos modèles communautaires !

Site Web : howspace.com

