Quixy est une plateforme cloud de transformation numérique No Code pour la gestion des processus métier (BPM) et l'automatisation des flux de travail. Quixy permet aux utilisateurs professionnels sans compétences en codage de créer un nombre illimité d'applications de niveau entreprise, en utilisant une simple conception par glisser-déposer, dix fois plus rapidement, améliorant ainsi l'efficacité, la transparence et la productivité à l'échelle de l'organisation.

Site Web : quixy.com

