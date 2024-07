Tarta for Companies est un outil de recherche d'emploi et de candidature basé sur l'IA, conçu pour rationaliser le processus de recherche d'emploi. Fonctionnant comme un assistant d'emploi personnel, Tarta regroupe les offres d'emploi provenant de diverses sources, garantissant une collection complète et dédupliquée des sites d'emploi et des sites Web de carrière, mise à jour toutes les heures. Cette fonctionnalité vise à faire gagner du temps aux utilisateurs et à leur éviter de rater des opportunités potentielles. L'outil fournit une plate-forme centralisée permettant aux demandeurs d'emploi d'explorer les opportunités d'emploi dans un large éventail d'entreprises, y compris des entreprises notables comme Tesla, Amazon et Target. Le système met notamment l'accent sur l'importance du timing dans les candidatures à un emploi, permettant aux utilisateurs de rester informés et de postuler rapidement. Tarta interagit via des commandes en langage naturel, permettant aux utilisateurs de demander des recherches d'emploi adaptées à leurs préférences. De plus, l'outil facilite la communication en informant les utilisateurs des offres d'emploi pertinentes, offrant même une aide à la planification des entretiens. Tarta for Companies fait partie de l'écosystème Tarta plus large, s'adressant à la fois aux demandeurs d'emploi individuels et aux entreprises. Il vise à automatiser et à améliorer le processus de recherche d'emploi, en présentant efficacement aux utilisateurs des opportunités pertinentes. L'outil propose également un plugin Chrome/Edge pour plus de commodité et une base de connaissances pour une assistance supplémentaire.

Site Web : tarta.ai

