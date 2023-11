Talentcube est une plateforme de recrutement vidéo holistique qui permet aux PME et aux entreprises clientes ayant un débit de candidats élevé d'identifier plus rapidement les meilleurs talents et d'économiser jusqu'à 60 % des efforts de sélection actuels. En tant que solution leader en Europe, nous proposons l'approche de recrutement la plus personnelle et la plus efficace pour les services RH de toutes tailles : entretiens vidéo automatisés, entretiens en direct, processus de candidature axé sur le mobile, assistance exceptionnelle aux candidats 24h/24 et 7j/7 et analyse approfondie de la communication basée sur l'IA.

Site Web : business.talentcube.de

