Plateformes de collaboration en réalité virtuelle (VR) - Applications les plus populaires

Les plates-formes de collaboration VR facilitent la collaboration à distance dans la réalité virtuelle, permettant aux utilisateurs de se réunir dans des espaces virtuels partagés et de communiquer via la parole et le texte. Ces plateformes permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs avatars pour refléter leur apparence et de personnaliser les environnements pour les rassemblements virtuels. Lors de ces rencontres virtuelles, les participants peuvent effectuer des présentations, modifier et visualiser des conceptions, ainsi que collaborer et socialiser sur des projets d'équipe.